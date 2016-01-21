سموحة لـ في الجول: حمدي زكي سيكون متاحا أمام الزمالك بسبب الأهلي

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة اتفاق ناديه مع النادي الأهلي على تقسيم غرامة محمد حمدي زكي ودفعها يوم السبت ليصبح اللاعب متاحا للمشاركة مع الفريق السكندري أمام الزمالك.

وخرج حمدي زكي معارا إلى سموحة لمدة 6 أشهر، بعدما ابتعد عن المشاركة ولو لدقيقة تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق للأهلي جوزيه بيسيرو. قبل أن تقرر لجنة شؤون اللاعبين إيقاف اللاعب بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

وتحدث فرج عامر مع FilGoal.com قائلا: "اتفقت مع الأهلي على تقسيم مبلغ الغرامة وتسديدها يوم السبت المقبل".

وأوضح "سموحة دفع 400 ألف نظير استعارة اللاعب، هذا المبلغ وصل إلى الأهلي والأهلي أوصله إلى اتحاد الكرة".

وأكمل حديثه قائلا: "يوم السبت المقبل سيدفع الأهلي 450 ألف متبقي الغرامة. ومن هنا سيتم تسديد الغرامة. 400 ألف من سموحة و450 ألف من الأهلي".

وأتم لـFilGoal.com "وقتها سيصبح محمد حمدي زكي متاحا لمواجهة الزمالك".

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الحكاية تعود إلى أغسطس الماضي، عندما وقعت لجنة شؤون اللاعبين غرامة مالية على اللاعب بدعوى أنه تلقى أموالا خارج إطار راتبه المذكور في عقده مع ناديه السابق الاتحاد السكندري.

وأوصت لجنة التظلمات باتحاد الكرة بتأييد العقوبة، ليصبح اللاعب مطالبا بسداد المبلغ لناديه السابق.

وكان الأهلي قد طلب عودة حمدي زكي من سموحة. ( اقرأ التفاصيل )

لكن رئيس سموحة محمد فرج عامر رفض طلب الأهلي. ( اقرأ تصريحاته )

وقيد سموحة بالفعل حمدي زكي في قائمته بدلا من عثمان واتارا وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري.