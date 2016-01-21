تقرير في الجول - على طريقة مصطفى فتحي.. 7 أهداف ' أكروباتية ' في الكرة المصرية

على طريقة كرة القدم الشاطئية يسجلون، فتكون أهدافهم أكثر إمتاعا.

دائما ما تجذر الأهداف الأكروباتية أنظار المشاهدين، فتظل عالقة في أذهان الجمهور لفترة طويلة.

مصطفى فتحي سجل هدفا رائعا في شباك المصري ببطولة الدوري، بعد تمريات رأسية من محمد إبراهيم لباسم مرسي، ومنه إله مصطفى فتحي الذي أودعها بخلفية مزدوجة في مرمى رمزي صالح.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com أهدافا "أكروباتية" في الكرة المصرية.

صلاح أمين

صلاح أمين سجل هدفا رائعا في شباك طلائع الجيش هذا الموسم.

أحمد مجدي انطلق بالكرة من الجهة اليمنى حتى وصل لحدود منطقة الجزاء، فأرسل عرضية قابلها صلاح أمين بخلفية مزدوجة رائعة مسجلا هدفا للإنتاج الحربي.

عمرو زكي

سجل عمرو زكي هدفا جميلا في شباك بلدية المحلة. اللاعب استقبل عرضية أحمد غانم سلطان، وسدد بطريقة "أكروباتية" في المرمى.

محمد فهيم

ربما ليس بالهدف الشهير، لكن هدف محمد فهيم لصالح المصري في شباك الألومينيوم كان أحد أجمل أهداف الكرة المصرية.

محمد فهيم قابل عرضية محمد حافظ بتسديدة على الطائر على طريقة "الكاراتيه" مسجلا في مرمى الألومينوم.

أيمن حفني

قبل أن ينضم أيمن حفني للزمالك كانت أهدافه الجميلة أيضا حاضرة.

أيمن حفني وقتما كان لاعبا في مصر للمقاصة، سجل هدفا من خلفية مزدوجة في شباك الإسماعيلي على أجمل ما يكون.

محمد أبو تريكة

سجل محمد أبو تريكة هدفا جميلا في مرمى طلائع الجيش في كأس مصر عام 2007.

القصة بدأت حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بصدره وسدد مباشرة بخلفية مزدوجة في المرمى.

عبد السلام نجاح

هدف أخر للمصري من خلفية مزدوجة. عبد السلام نجاح سجل في مرمى بترول أسيوط حين استغل الدربكة داخل منطقة الجزاء، ليسدد مباشرة في مرمى فريق الصعيد.

عمرو جمال

عمرو جمال أيضا سجل هدفا رائعا للأهلي من خلفية مزدوجة في الموسم المنقضي.

إنبي تقدم في الوقت القاتل، لكن عمرو جمال أعاد التعادل من ركلة ركنية قابلها بخلفية مزدوجة في شباك النادي البترولي.

بالتأكيد هي ليست كل الأهداف التي سجلت بتلك الطريقة وتركت علامة مع الجمهور، ولذلك ندعوكم لتذكر أجمل الأهداف التي عاصرتوها في البطولات المصرية بطريقة "أكروباتية".

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