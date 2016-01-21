حامد الشيتى من دافوس: "ترافكو" تضخ مليار جنيه استثمارات جديدة بمصر فى 2016

قال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو للسياحة، والذى يشارك فى فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى فى دورته الـ46: إن "ترافكو" تخطط خلال 2016 إلى ضخ مليار جنيه استثمارات جديدة متمثلة فى مشروعات السواد الأعظم منها داخل مدينة شرم الشيخ.

وأضاف الشيتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التدفق السياحى بمصر لن يعود إلى طبيعته إلا بعد رفع الحظر من قبل دولتى روسيا وإنجلترا، مشيراً أن العام الماضى كانت الأوضاع السياحية معقولة عدا الربع الأخير من عام 2015، وتحديداً عقب حادث الطائرة الروسية، وإن كانت السياحة الداخلية ساهمت بشكل كبير فى نسبة ارتفاع نسبة إشغال الفنادق خلال رأس السنة وحجمت الخسائر.

كان المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، قد انطلق بالأمس بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، خلال الفترة من 20 – 23 يناير 2016.

ويحضر المنتدى الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

وحضر المنتدى فى نسخته الماضية فى يناير 2015، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى ألقى كلمة أمام الحضور، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورجل الأعمال أحمد هيكل.

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