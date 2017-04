دار Nada G تطلق مجموعة Outburst الجديدة

منذ العام 2004، ومع بداية كلّ عامٍ جديد، تصدر دار Nada G مجموعاتٍ جديدة تجسّد أحاسيس مصمّمة المجوهرات. العام 2016، ليس مختلفاً!

بنظرةٍ خاطفة ومحدودة، وخلال فترة الأعياد، عكست دار Nada G فرحة الإهداء والإستلام بحلّةٍ ساحرة ومضيئة، من خلال الكشف عن مجموعة Outburst الجديدة التي تتفرّع إلى خطّين. لكن موسم الأعياد لم ينتهِ هناك، Nada G وعدت أن تصدر المزيد من التصاميم خلال العام، مليئة بالرسائل التي تبعث طاقةً إيجابيّة.

بالمعنى الحَرفي، المأخوذ من كلمة Outburst، المجموعة الجديدة هي تجسيدٌ لفورة الأحاسيس الإيجابيّة، تترجمت إلى قطع مجوهراتٍ منقوشة بلمساتٍ جماليّة أخّاذة، تزن 18 قيراط من الذهب، تزيّن جسم المرأة الراقية. Free Me وMatches تنتميان إلى مجموعة Outburst قد أطلقتهما الدار في آواخر شهر ديسمبر من العام 2015 وقد تمّ بيعها على الفور. Free Me تضمّ خواتم من مختلف الأشكال، مفرّغة في داخلها ومرصّعة بالماس على الحدود الخارجيّ منها، تلك الخواتم هي مصمّمة للمرأة التي تريد أن تعبّر عن الإنفتاح والحريّة. Matches تتضمّن تصاميم مجوهرات مختلفة تتّخذ شكل أعواد الثقاب، مصمّمة كي تشعل الشرارت داخل المرأة المستقلّة التي تعتمدها.

تقول Nada Ghazal المؤسِّسة، المصمّمة والشريكة الإداريّة في دار Nada G: "كلّ قطعة مجوهرات مصمّمة ومبتكرة هي نابعة من ذكرى، حلم وعاطفة. مجموعة Outburst هي التتويج لتلك العواطف التي تحوّلت إلى مجوهراتٍ راقية." المجموعة تتضمّن خواتم، أساور، عقود وغيرها... هي مصنوعة من الذهب، الذهب الورديّ، الذهب الأبيض، الذهب أسود، الماس والأحجار الكريمة.

مجموعة Outburstالتي تتضمّن Free Me وMatches إلى جانب مجموعات Nada G المعروفة مثل مجموعة True Originals التي تتفرّع إلى عدّة أقسام وتضمّ تصاميم Malak، Matrix، Aya، Boy Meets Girl، Mood Swings وHealing Eye هي جميعها موجودة لدى دار Nada G في 7 مواقع رئيسيّة منتشرة في جميع أنحاء العالم، مصمّمة للزبونات المميّزات اللّواتي يردن إضاءة إطلالاتهنّ بتصاميم مجوهرات تعبّر عن أسلوبهنّ المميّز والفريد.