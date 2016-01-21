مدير تحرير «الأهرام»: مصر في عهد السيسي ترفض الإملاءات الأمريكية

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام، إن العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين لن تكون على حساب علاقات مصر مع دول أخرى عظمي، كروسيا والولايات المتحدة، إلا أنها جزء من منظومة توسيع العلاقات، مؤكدًا أن القاهرة بعد 30 يونيو تخلت عن سياسة الإملاءات الخارجية، ولم يعد صناعة القرار المصري مرهونًا بالقرارات الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا النهج الذي اتبعه الرئيس السيسي منذ توليه السلطة.

وأشار «العشري»، خلال لقاء له في فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامي موسى العمر، إلى حفاوة الإستقبال بالرئيس الصيني، والتي لم تشهد مثلها القاهرة منذ 15 عام، موضحًا أن مصر تفتح ذراعيها اليوم لحليف جديد، الذي استطاع أن يوفر استثمارات تقدر 13 مليار دولار.

وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني للقاهرة أهمية قصوى في إعادة رسم التحالفات الاستراتيجية في المنطقة، بين القاهرة وبكين من جانب، والرياض وبكين من آخر.