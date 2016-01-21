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أمين «المستثمرين العرب»: التقارب العربي الصيني يقلق أمريكا

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أمين «المستثمرين العرب»: التقارب العربي الصيني يقلق أمريكا أمين «المستثمرين العرب»: التقارب العربي الصيني يقلق أمريكا

السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب – أرشيفية

قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن التقارب العربي الصيني يُقلق الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية، في إشارة إلى زيارة رئيس الصين حاليًا إلى .

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن الصين من المؤكد أن تلعب دورًا خلال الفترة المقبلة في تقريب وجات النظر بين المملكة العربية ، وطهران، موضحًا أن ما ستقوم به الصين حاليًا يقلق أمريكا التي تريد أن تفرض حلولًا من وجهة نظرها فقط.

وتابع أن الصين كانت في عام 2009 ثاني دولة على مستوى العالم في التصدير بعد ألمانيا، إلا أنها الآن أصبحت أول دولة في العالم في التصدير، في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول استيرادًا، لذلك اختلف الآن شكل العلاقات الدولية.

وأوضح «بيومي»، أن زيارة الصين إلى القاهرة، والرياض، وطهران تأتي في إطار أن بكين تحتاج إلى سوق أكبر لتصدير منتجاتها.

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