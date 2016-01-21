إخلاء سبيل محمد الهوارى صاحب "هايبر" بكفالة 200 ألف جنيه لاتهامه بالتزوير

أمر المستشار محمد عانوس مدير نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بإخلاء سبيل رجل الأعمال محمد الهوارى مالك مجموعة مولات "هايبر وان" بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

كشفت تحقيقات النيابة التى تمت بإشراف المستشار باهر حسن أن المتهم زور أوراقا خاصة بقطعة أرض تابعة لهيئة التعمير والتنمية بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بجوار قرية السلمانية، وهى ذات الأرض التى استخدمها المتهم من أجل بناء مول جديد ضمن سلسلة مولات "هايبر وان".

وأضافت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت واقعة التزوير وسلمت تحرياتها بشأن تفاصيل الواقعة للنيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصدر قرار النيابة العامة باستدعائهم للتحقيق معه ومن ثم إخلاء سبيله.

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