حبس 4 سيدات ورجل كونوا مافيا للاتجار فى الأعضاء البشرية بالخليفة

قرر مهاب الصياد، وكيل أول نيابة الخليفة بإشراف المستشار محمد مصطفى رئيس النيابة، بحبس 4 سيدات ورجل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة الخليفة.

كما أمرت النيابة بعرض متهمتين على الطب الشرعى لبيان وجود كليتين من عدمه، وإذا كانت عملية استئصال الكلية مزامنة للبلاغ من عدمه، وعما إذا كانت هناك أسباب طبية تستدعى استئصال الكلية، وكلف النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة .

كشفت تحقيقات النيابة عن تقدم إحدى المتهمات ببلاغ لقسم الخليفة يفيد تعرضها لعملية نصب من قبل بعض الأشخاص، والذين اتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب .

وتبين من التحقيقات أن وراء هذه الواقعة مافيا للاتجار بالأعضاء البشرية تتكون من 4 سيدات ورجل، منهم سيدتان قاما ببيع كليتهما، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة، ثم انضموا للتشكيل العصابى من أجل استقطاب آخرين لبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية .

وكشفت التحقيقات أن الرجل وسيدتان قاموا بدور السماسرة بين البائعين والمشترين، وتجهيز بائع كليته من خلال عمل أشعة وتحاليل له، والاتفاق مع إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، لإجراء عملية نقل الأعضاء بها .

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