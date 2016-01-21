ضبط "محمود الونش" لإدارته ورشه لتصنيع الأسلحة النارية فى زفتى بالغربية

ألقى رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة زفتى فى الغربية، القبض على صاحب ورشة خراطة مقيم بعزبة الصوارع لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وضُبِطَ المتهم بحوزته طبنجه "برتا" عيار 8.5 تحمل رقم "y 14289A 2" وطلقه لذات العيار، وبندقية خرطوش "بروحين" محلية الصنع وطلقه لذات العيار و60 قرص ترامادول، وأدوات وآلات تستخدم فى تصنيع الأسلحه النارية: 3 دبشك خشبى، وماسورتين حديديتين غير مشخشنتين، وصاروخ كهربائى، و5 قطع حديدية مكونات السلاح النارى، وجسم سلاح نارى لفرد خرطوش، وفرشة نظافة "بنس قفش".

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم زفتى بقيام "محمود. أ. الـ" وشهرته "محمود الونش" 28سنة صاحب ورشة خراطة، إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، متخذا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامة.

وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية شكل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، ضم العقيد محمد صالح، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم شرطة زفتى.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه، والتحفظ على المضبوطات، وتبين أن الطبنجة المضبوطه مبلغ بسرقتها بتاريخ 3/3/2011 من قسم شرطة بالإسكندرية فى أحداث ثورة يناير 2011، وتحرر المحضر رقم 2062 جنايات مركز زفتى لسنة 2016 وباشرت النيابة العامة التحقيق.