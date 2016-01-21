النيابة تستعلم عن 4 ملفات جديدة فى واقعة استيلاء 12مهندسا على أراضى الدولة

استعلمت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة عن 4 ملفات جديدة من التى تم ضبطها فى واقعة استيلاء 12 مهندسا من وزارة الزراعة على 85 ألف فدان من أراضى الدولة.

على جانب آخر استعجل المستشار سامر باهر، وكيل أول النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وطلب سرعة ضبط وإحضار المتهمين الـ6 الهاربين.

وكانت مباحث الأموال العامة، قد تمكنت من ضبط 6 مهندسين، بعدما كشفت التحريات عن تورطهم فى عمليات تزوير وتغيير وتلاعب فى مستندات خاصة بالوزارة، لتسهيل استيلاء 37 شخصا على أفدنة يبلغ مساحتها ما يقرب من 85 ألف فدان، وحصلوا نظير ذلك على مبالغ مالية تخطت المليارى جنيه.

>