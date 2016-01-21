المؤبد لعاطلين ضبط بحوزتهما 226 ألف قرص مخدر بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار رئيس الاستئناف وأحمد الطنيخى، فى القضية رقم 19760/245 جنايات مركز إيتاى البارود كلى جنوب دمنهور 1151 ـ معاقبة كل من "إبراهيم .ع.إ"، عاطل، و"أحمد . ع . ح "، عاطل، بالسجن المؤبد لإتجارهما فى المخدرات.

ترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 226 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار بمركز إيتاى البارود، وذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وتم ضبط المتهمين حال مزاولة نشاطهم بمنزل الثانى وبحوزتهما 226000 قرص مخدر ومبلغ مالى 755 جنيهًا.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتحرر المحضر رقم 19760/245 جنايات مركز إيتاى البارود1151 كلى جنوب دمنهور .