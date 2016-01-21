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مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة بالوادى الجديد

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مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة بالوادى الجديد مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة بالوادى الجديد
لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، فى حادث تصادم دراجة بخارية بعامود إنارة بإحدى قرى مركز بلاط بالوادى الجديد.

انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثة الشخص المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطارا إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة بخارية فى أحد أعمدة الإنارة بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط بالوادى الجديد، ما أسفر عن مصرع عويس منصور 52 عاما موظف بمدرسة تنيدة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى أمرت بدفن جثة المتوفى.

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مصر 365