النيابة تطلب تقرير المفرقعات حول العثور على مواد متفجرة داخل مخزن بالبدرشين

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة بالتحفظ على عدد من القنابل والعبوات الناسفة المعدة للتفجير ومواد خام تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، والتى تم ضبطها داخل مخزن للمتفجرات بمزرعة دواجن بالبدرشين، وعرضها على خبراء المفرقعات وأفادة النيابة بتقرير وافٍ عنها وعن محتواها وكيفية تصنيعها وكيفية استخدامها وكمية المواد المتفجرة التى تحتويها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المواد المتفجرة التى تم العثور عليها عبارة عن 15 قنبلة جاهزة للتفجير بالإضافة إلى أجولة تحتوى على مواد خام "تى إن تى" تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وأجهزة "تايمر" وعدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصالات.

وكان مصدر أمنى قد أفاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول القنابل، وإجراء عملية تمشيط للمزرعة بواسطة أجهزة كشف المتفجرات وتم نقل المضبوطات بعد تحريزها إلى مركز شرطة البدرشين.

وقال المصدر إن التحريات كشفت استعداد المتهمين لتنفيذ عمليات إرهابية فى ذكرى ثورة يناير، من خلال تفجير العبوات الناسفة بمحيط المنشآت الشرطية، بالإضافة إلى زرعها بطريق الدوريات الأمنية وسيارات الأمن المركزى أثناء توجه التشكيلات الأمنية لتأمين الشوارع والميادين فى ذكرى الثورة.

كما اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة قد شكل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى لضبط المتهمين المتورطين فى حيازة المواد المتفجرة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هويتهم وتم إرسال عدة مأموريات للقبض عليهم.