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متهم يقفز من الطابق7 بمحكمة الجلاء للهرب فتعلق ملابسه بـ"حديدة" فى السلم

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متهم يقفز من الطابق7 بمحكمة الجلاء للهرب فتعلق ملابسه بـ"حديدة" فى السلم متهم يقفز من الطابق7 بمحكمة الجلاء للهرب فتعلق ملابسه بـ"حديدة" فى السلم
قفز متهم من الطابق السابع بمحكمة الجلاء بالقاهرة فى محاولة منه للهروب من فرد الأمن إلا أن ملابسه اشتبكت بقطعة حديدية وأصيب بكسور وتم نقله إلى مستشفى الهلال لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الساحل التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء عرض "أحمد ع" متهم فى قضية سرقة على نيابة الساحل بمحكمة الجلاء، وأثناء فك الكلابش من يده دفع فرد الأمن فى صدره وقفز من الطابق السابع بمنور السلم، إلا أن ملابسه تشابكت مع قطعة حديد، وتم إنزاله ونقله إلى المستشفى عقب إصابته بكسور وكدمات متفرقة فى أنحاء جسده، وأمرت نيابة الساحل برئاسة أحمد عامر بالاستعلام عن حالة المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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