مرور الجيزة: تشغيل 30 شابا من "أصدقاء المرور" لمساعدة ذوى الاحتياجات

استقبلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور بالتنسيق مع محافظة الجيزة وتحت إشراف اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، 30 شابا وفتاة بديوان الإدارة من أصدقاء المرور، وتلقوا محاضرات وتدريبات من قبل إدارة التخطيط بالمرور بقيادة العقيد وائل طاهر، لتعليمهم كيفية مساعدة رجال المرور فى تنظيم حركة السيارات بالطرق.

من جانبه أكد مصدر أمنى أن أصدقاء المرور نزلوا إلى ميدان الجلاء اليوم الخميس، لتسيير حركة المركبات ومساعدة رجال المرور لزيادة تفاعل الدور مع الدور الشرطى، حتى يشعر الشباب بمدى معاناة رجال الشرطة فى عملهم.

وأضاف أن أصدقاء المرور تم تدريبهم بشكل جيد على كيفية التعامل فى إيجاد حلول للزحامات المرورية بمساعدة رجال الشرطة، لافتا النظر أن هؤلاء الشباب من الخريجين الذى أتموا الدراسة وآخرين من الطلبة الذين تسمح لهم ظروف دراستهم بالعمل خلال الفترة الصباحية وتكون فترة عملهم من 11 صباحا وحتى 4 مساء، لمعاونة رجال المرور فى تفعيل دور وزارة الداخلية، بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار فى مجال حقوق الإنسان بمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى عبور الطريق.

وأشار المصدر إلى أن أصدقاء المرور تعطيهم المحافظة راتبا شهريا بقيمة 1200 جنيه، مما يساهم فى إيجاد فرص عمل للشباب وفى العمل الميدانى بالميادين منها النهضة والجلاء وتقاطع لبنان مع شهاب وغيرها من الطرق.

وأوضح المصدر أن هناك حملات توعية مرورية تقوم بها إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم رحلات مدرسية لديوان الإدارة، لتلقى محاضرة مرورية بقاعة مدرسة المرور المجهزة بتقنيات حديثة ومشاهدة أفلام للتوعية المرورية والتى تحتوى على قصص مشوقة للطفل ومن داخلها عدد من الإرشادات والتنبيهات المرورية لتوعية الأطفال.



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