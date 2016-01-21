سموحة لـ في الجول: حمدي زكي سيكون متاحا أمام الزمالك بسبب الأهلي

إلى أين وصل تحقيق الاتحاد المصري لكرة القدم في واقعة تزوير توقيع حسام غالى قائد الأهلي والمنتخب الوطني في استمارة اختياراته للاعبين والمدربين المرشحين لجوائز الكرة الذهبية.

هذا السؤال وجهه FilGoal.com إلى مسؤولي اتحاد الكرة الذين أعلنوا نيتهم فتح تحقيق في الواقعة بعدما أكد غالي أنه لم يصوت في اختيارات الأفضل لعام 2015.

وأعلن الفيفا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب وقائده حسام غالي قد اختاروا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومواطن كوبر سيرخيو أجويرو في استمارة الترشيحات.

وكان أول من تم توجيه السؤال له هو عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الكرة.

وأجاب مجاهد بحزم "الموضوع انتهى".

وواصل موضحا أكثر "هل صوت حسام غالي هو من كان سيهدي الجائزة لرونالدو؟".

لم ييأس FilGoal.com وسأل حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكرة عن نتائج التحقيق لو كان تم فعلا.

وجاءت الإجابة صادمة "يبدو أن الأمر اختلط على الناس، لن يفتح اتحاد الكرة تحقيقات في الواقعة".

وأوضح "اتحاد الكرة ينوي الاستفسار من المنتخب عن حقيقة التصويت".

فاتجه FilGoal.com لسؤال إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن حقيقة استدعاء اتحاد الكرة الاجتماع مع كوبر أو غالي في التحقيقات.

ولكن لهيطة رد "هذا الأمر لا يخص المنتخب، الموضوع كله في يد اتحاد الكرة".

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