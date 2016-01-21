أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نور السيد لـ في الجول عن الانضمام إلى المنتخب: هذه المرة ستكون مختلفة

Google+ Print
نور السيد لـ في الجول عن الانضمام إلى المنتخب: هذه المرة ستكون مختلفة نور السيد لـ في الجول عن الانضمام إلى المنتخب: هذه المرة ستكون مختلفة

إلى أين وصل تحقيق الاتحاد المصري لكرة القدم في واقعة تزوير توقيع حسام غالى قائد الأهلي والمنتخب الوطني في استمارة اختياراته للاعبين والمدربين المرشحين لجوائز الكرة الذهبية.

هذا السؤال وجهه FilGoal.com إلى مسؤولي اتحاد الكرة الذين أعلنوا نيتهم فتح تحقيق في الواقعة بعدما أكد غالي أنه لم يصوت في اختيارات الأفضل لعام 2015.

وأعلن الفيفا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب وقائده حسام غالي قد اختاروا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومواطن كوبر سيرخيو أجويرو في استمارة الترشيحات.

وكان أول من تم توجيه السؤال له هو عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي باسم اتحاد الكرة.

وأجاب مجاهد بحزم "الموضوع انتهى".

وواصل موضحا أكثر "هل صوت حسام غالي هو من كان سيهدي الجائزة لرونالدو؟".

لم ييأس FilGoal.com وسأل حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكرة عن نتائج التحقيق لو كان تم فعلا.

وجاءت الإجابة صادمة "يبدو أن الأمر اختلط على الناس، لن يفتح اتحاد الكرة تحقيقات في الواقعة".

وأوضح "اتحاد الكرة ينوي الاستفسار من المنتخب عن حقيقة التصويت".

فاتجه FilGoal.com لسؤال إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن حقيقة استدعاء اتحاد الكرة الاجتماع مع كوبر أو غالي في التحقيقات.

ولكن لهيطة رد "هذا الأمر لا يخص المنتخب، الموضوع كله في يد اتحاد الكرة".

اقرأ أيضا - تحقيق في الجول – هل كانت أصوات مصر في الكرة الذهبية "حقيقية"؟

تقرير في الجول - من بانديف لحسام غالي.. تزوير في الكرة الذهبية؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

موجز أخبار مصراوي 9/4/2017

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس