ميدو: سعيد بانضمام 10 من الزمالك للمنتخب.. ومايوكا قد يشارك أمام سموحة

متى بدأ بورتو المفاوضات وكيف سينقذ الفريق والدفاع عن كونه لم يفز بأي بطولة في مسيرته.. هذا ما تحدث عنه جوزيه بيسيرو في مؤتمر تقديمه.

وقدم بورتو اليوم الخميس مدربه الجديد جوزيه بيسيرو، الذي رحل عن الأهلي.

وكل ما يلي على لسان بيسيرو ..

"أثق في قدراتي وفي إمكانات اللاعبين الذين يمتلكهم بورتو".

"أنا هنا من أجل الفوز ومن أجل مساعدة اللاعبين على التطور، وأريد تحقيق الأهداف التي وضعها النادي من قبل بداية الموسم".

"أشكر بورتو على الثقة ودعوتي لقيادة الفريق، وأنا واثق في أنني لن أخذلهم".

"قلت للاعبين نريد أن نكون أبطالا، نريد الفوز بالدوري والدوري الأوروبي والكأس".

"ويسعدني أن الجماهير ليست راضية الآن بوضع النادي".

"نحتاج جماهيرنا ودعمهم، نريد أن تكون أكثر اتحادا الآن".

"رئيس النادي خاطبني عقب التعادل مع ريو آفي في السادس من يناير، وسألني عن إذا ما كنت أريد التعاقد معه وعن إيماني بمشروعه".

"بالتأكيد قلت له نعم، شعرت بالراحة لأنني ذاهب إلى فريق بطل يريد أن يستمر في الفوز".

"أتممنا الاتفاق بعد مباراة بوافيستا في الكأس يوم 10 يناير".

"الكثير من المدربين صنعوا أسمائهم في بورتو، والعديد منهم جاء إلى هنا قبل أن يفوزوا بأي شيء".

"يجب أن تعرفوا شيئا، حضرت إلى هنا بأفكاري، ويجب أن نظهر قدرتنا على تجاوز أي شيء في المباراة المقبلة".