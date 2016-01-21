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توران ساخرا: المزاح معي في برشلونة؟ يخشون من الحذاء

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توران ساخرا: المزاح معي في برشلونة؟ يخشون من الحذاء توران ساخرا: المزاح معي في برشلونة؟ يخشون من الحذاء

يدرس النادي الأهلي فكرة إمكانية التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا والذي سبق له أن تولى مسؤولية الإدارة الفنية لغريمه التقليدي الزمالك.

وحسبما أفادت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية الشهيرة فإن الأهلي يدرس فكرة التعاقد مع فيريرا خلفا لجوزيه بيسيرو الذي رحل عن الفريق الأحمر لتدريب بورتو.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أنه طبقا لمصادرها فإن الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فيريرا ليخلف مواطنه بيسيرو.

وأوضح التقرير أن فيريرا بعدما قاد الزمالك للتتويج بالثنائية المحلية بالفوز بلقبي الدوري والكأس رحل عن الفريق الأبيض بعد خلافات مع الإدارة ليتولى مسؤولية السد القطري.

يذكر أن إيرفيه رينار المدير الفني الفرنسي قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com تراجعه عن الموافقة على تدريب الأهلي (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com في الوقت ذاته أن الأهلي مازال يدرس أكثر من 10 سير ذاتية خلال الوقت الحالي لاختيار أحدهم خلال اليومين المقبلين (طالع التفاصيل).

وتحدث جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك لـFilGoal.com أيضا عن فكرة تدريب الأهلي مؤكدا إنها شرف كبير بالنسبة له (طالع التفاصيل).

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