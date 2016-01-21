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أعراض متلازمة القولون العصبى.. النساء المصابات به ضعف الرجال

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أعراض متلازمة القولون العصبى.. النساء المصابات به ضعف الرجال أعراض متلازمة القولون العصبى.. النساء المصابات به ضعف الرجال
متلازمة القولون العصبى أحد الأمراض المنتشرة، وتقدر نسب الإصابة به على مستوى العالم بنحو 10%، النساء المصابات به ضعف عدد الرجال.
>ويعدد استشارى أمراض الباطنة الدكتور محمد أنور سليمان الأعراض المصاحبة للإصابة بمرض متلازمة القولون العصبى ومنها:

- آلام البطن واضطراب عملية الإخراج (مع غياب الأسباب العضوية لذلك).
>- الإسهال أو الإمساك، حيث تختلف أعراض الاضطراب المعوى الناتج عن الإصابة بمتلازمة القولون العصبى من شخص إلى آخر، فهناك مرضى يعانون من نوبات الإسهال وآخرون تنتابهم نوبات الإمساك.

طرق علاج متلازمة القولون العصبى

وعن طرق علاج متلازمة القولون العصبى يقول سليمان، إنه غالبًا ما يتم الاعتماد على الوسائل الدوائية فى بداية الأعراض، لكن بعض الحالات الخاصة تحتاج للفحص بالمنظار الهضمى أما لأنهم لا يستجيبون للعلاج الدوائى، أو لأنهم من أصحاب التاريخ المرضى والوراثى للإصابة بالزوائد اللحمية أو أورام القولون.

ويؤكد سليمان: رغم انتشار الوسائل العلاجية للقضاء على متلازمة القولون العصبى، يظل حجر الأساس فى القضاء عليه هو تغيير نمط الحياة والحرص على انتقاء أنواع معينة من الطعام خاصة الغنية بالألياف والسوائل.

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مصر 365