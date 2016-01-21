تعلّمي التحدث مع طفلك

القدرات الكلامية تختلف من طفل لآخر ولكن بإمكان الأم مساعدة طفلها الصغير وتشجيعه على الكلام، فالتحدث واللعب مع الطفل من أفضل الطرق وسيسهل الكثير في المراحل القادمة.

انتبهي لهذه النصائح:

- الفتي اهتمام طفلك: اجلسي مع طفلك أو بمواجهته، قولي اسمه قبل أن تبدئي الحديث معه. تحدثي عن شيء تستطيعان أن رؤيته معا فهذا سيساعده على ربط الكلمات والنظر إلى الشيء المذكور وتذكره.

- اقضيا وقتا مرحا: المرح وسعادة الطفل هي من اهم العوامل التي تكسبه الثقة بالنفس وتجعل تقبله للمعلومات وتجاوبه أسرع. غنّي مع طفلك، أصدرا أصواتا واصنعا تعابير مضحكة في وجهكما. لا تخجلي من تقليد حركاته فهذه هي الطريقة الفعالة للفت انتباهه وجعله ينجذب لك وهو سيبدأ بعدها بتقليدك وتقليد كلماتك التي تريدين أن تعلميها له.

- علّقي ولا تسألي: طرح الكثير من الأسئلة سيبدو وكأنه امتحانا، استخدمي أسلوب الحوار في الحديث وعلّقي على ما يفعل ويحدث حولكما.

- امنحيه الوقت للتفكير: الأطفال بحاجة إلى وقت أطول من الكبار للتفكير بما سمعوه، ثم بعدها يقررون ماذا يجيبون. امنحي طفلك الوقت للرد وانظري اليه حين انتظارك الإجابة كي يتحمّس.

- استخدمي لغة بسيطة: احرصي على أن تكون جملك قصيرة ومختصرة.

- كرّري كلامك: من المفيد أن تعيدي تكرار الجمل التي تقوليها لطفلك مرات عدة فالمواليد والأطفال الصغار دون عمر 3 سنوات بحاجة لسماع الكلمات والجمل مرات كثيرة كي يفهموها ويحفظوها.

- هيّئي الأجواء: لكي يركز طفلك في الكلام، ابعدي التشويش عنه فمثلا اغلقي التلفزيون او أي مصدر ثاني للصوت كي تساعدي طفلك على التركيز بصوت الكلمة.

- قومي ببناء الجمل تدريجيا: فمثلا إذا تعّلم طفلك قول كلمة (سيارة) فالمرة القادمة عندما يقولها اضيفي كلمة جديدة لها ليكوّن جملة، فمثلا قولي (نعم، سيارة كبيرة).

- سهّلي عليه الكلام: اللهاية أو المصاصة تعيق الكلام لذا ابعديها عن فم طفلك واقتصري استعمالها لوقت النوم فقط كي يتشجع على الكلام وإصدار الأصوات عندما يكون صاحيا.

- صحّحي له: غالبا ما يخطئ الطفل بالنطق ويغيّر الأحرف، وبدلا من تطلبي منه أن يعيد تكرار الكلمة بالطريقة الصحيحة، قوليها أنت بأسلوب حواري كي يسمع النطق الصحيح. مثلا: إن قال طفلك (هذا عفّور) قولي له (نعم، انه عصفور).

- قلّدي ما يقول: تكرارك لما يصدره من أصوات وأنت تقلديه سيشعره أنك مهتمة وان هذه الأصوات والكلمات مهمة.