فوائد لعبك مع طفلك

ضغوطات الحياة اليومية قد تجعلك أحيانا تهملين أمور بسيطة جدا لكنها شديدة الأهمية لطفلك كاللعب معه. فالوقت الذي ترينه فائضا قد تخصصيه لأعمال منزلية متراكمة، كالترتيب، التنظيف، الطبخ والغسيل واللائحة طويلة. والنتيجة يصبح اللعب مع طفلك في أدني اللائحة.

لكن إذا فكرت بتخصيص وقت كل يوم للعب مع طفلك الصغير وان كان لبضع دقائق فعلاقتك به ستقوى وكذلك تتوفر له الفرص ليتعلم عما يحيط به ويشكل الدعامة الأساسية لأيامه القادمة في المدرسة.

خلال اللعب طفلك سيتعلم التالي:

- تطوير التنسيق بين اليد والعين وذلك من خلال المشي، الركض، القفز والتوازن.

- التناوب في اللعب مع أفراد العائلة أو أطفال أخرين حيث يتعلم أن ينتظر دوره خلال اللعب.

- استكشاف عواطفه ومشاعره

- تطوير الفضول والاهتمام بما يحيطه

الفائدة ليست فقط للطفل بل للام والأب أيضا:

- تساعد على الاسترخاء والاستمتاع مع الطفل

- أفضل طريقة لاكتشاف ما يحبه الطفل من العاب

- يساعدك على التعرف وفهم مشاعر طفلك وكذلك اهتماماته ومهاراته.