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صور| تطوير عدد من المناطق بالخارجة والداخلة وبلاط في الوادي الجديد

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صور| تطوير عدد من المناطق بالخارجة والداخلة وبلاط في الوادي الجديد صور| تطوير عدد من المناطق بالخارجة والداخلة وبلاط في الوادي الجديد

جولة المحافظ التفقدية

 

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، ونائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم، مناطق مشربية غيث والشيخ ميمون العشوائية وبلاط القديمة وموط القديمة لتطويرها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال أحمد درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، إنه سوف يتم تطوير مناطق غير أمنة وأسواق عشوائية ومناطق غير مخططة بالمحافظة بحوالي 65 مليون جنيه، وأنه سوف يتم البدء في عدد 3 مناطق وهي موط القديمة  بلاط الإسلامية – مشربيت غيث بتكلفه تتجاوز 7.3 مليون جنيه، وجاري تطوير عدد 3 أسواق بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود عشماوي، بأن المحافظة وضعت خطة لتطوير المناطق المحرومة والعشوائية وأولى هذه المناطق منطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمركز الخارجة وهى إحدى المناطق المحصورة ضمن المناطق الغير مخططة وتقع داخل منطقة البلد القديمة وهى أصل المدينة القديمة بالخارجة وتتفاوت حالة المباني بها ما بين مباني من الطوب اللبن أو الهياكل الخرسانية وحوائط الحاملة وتعاني المنطقه من تدهور حالة المرافق، وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدان، وبإجمالي عدد سكان حوالي 2000 نسمة وعدد المباني 320 مبني.

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