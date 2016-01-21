رئيس مجلس الأعمال الإيطالى بدافوس: على مصر الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية

>قال مارتشيلو سالا، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إنه على الحكومة المصرية أن تستمر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال العام الجديد 2016، التى شرعت فى تنفيذه خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يأتى فى إطار سياق اقتصادى عالمى متباطئ، لافتًا إلى أهمية إتاحة دور هام للقطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأضاف مارتشيلو سالا، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، أن الاقتصاد العالمى يعانى من حالة التباطؤ الحالى للاقتصاد الصينى، وتراجع أسعار البترول عالميًا، والاستقرار فى بعض الدول، وبالتالى لابد ألا نتوقع سياق عالمى إيجابى حاليًا.

وانطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، خلال الفترة من 20 – 23 يناير 2016.

ويحضر المنتدى الذى يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

وحضر المنتدى فى نسخته الماضية فى يناير 2015، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى ألقى كلمة أمام الحضور، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورجل الأعمال أحمد هيكل.

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