وفاة 18 شخصاً بأنفلونزا الخنازير وإصابة 133 بثلاث محافظات فى أقل من شهر

ارتفع عدد الوفيات من المصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير خلال شهر، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن 18 شخصا والمصابين 133فى محافظات شمال سيناء وأسيوط والبحيرة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء إصابة شخص بأنفلونزا الخنازير فى مستشفى العريش، و6 حالات فى انتظار وصول نتيجة عينات الفحص، وتم احتجاز 19 حالة بمستشفى بئر العبد المركزى، بينهم 3 حالات تبين إصابتها بأنفلونزا الخنازير، و7 حالات فى انتظار وصول نتيجة عينات الفحص.

من جانبه أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إصابة 130 شخصا بفيروس H1N1 "أنفلونزا الخنازير" منذ أوائل الشهر الحالى، مشيرا إلى وفاة 6 حالات من المصابين بعد تدهور صحتهم إثر إصابتهم بأنفلونزا الخنازير.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أى حالات جديدة، مع توفير الأدوية والأمصال اللازمة، وكذلك تخصيص غرف لعزل المصابين بمستشفيات الصدر والحميات.

فيما قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط رفض ذكر اسمه، إن عدد الوفيات بالأنفلونزا الموسمية "أنفلونزا الخنازير" وصل الى 12 حالة، موزعة بين مدينة أسيوط، وقرى ومراكز المحافظة، وأن أعمارهم تتراوح ما بين 8 سنوات وحتى 70 سنة.

وأضاف المصدر أن 57 عينة تم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أثبتت إيجابية إصابة أصحابها بالمرض، وتم حجزها بمستشفيات المحافظة بينها مستشفيات الحميات والصدر وأسيوط الجامعى ويخضعون للعلاج. وأوضح المصدر، أن هناك 5 حالات هربوا من مستشفى الصدر مصابين بالمرض، وجار إعادتهم للمستشفى وفحص المخالطين بهم منعا لإصابتهم.

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