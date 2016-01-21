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المتحدث العسكرى يتصدر ترند "تويتر" بعد إعلان ضبط مخزنين متفجرات وسط سيناء

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المتحدث العسكرى يتصدر ترند "تويتر" بعد إعلان ضبط مخزنين متفجرات وسط سيناء المتحدث العسكرى يتصدر ترند "تويتر" بعد إعلان ضبط مخزنين متفجرات وسط سيناء
تصدر هاشتاج "المتحدث العسكرى" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وذلك بعد الإعلان عن ضبط مخزنين للمواد المتفجرة والذخائر بوسط سيناء.

وكان العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن ضبط مخزنين للمواد المتفجرة والذخائر بوسط سيناء تابعة للعناصر الإرهابية والتكفيرية، وإحالة المضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشاد المغردين من خلال الهاشتاج بقدرة القوات المسلحة فى ضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية بسيناء.

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مصر 365