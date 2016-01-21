دبلوماسى روسى: محادثات سوريا ستبدأ حتى دون مشاركة المعارضة

>قال دبلوماسى روسى اليوم الخميس إن بلاده ستدعم وفدا بديلا من المعارضة السورية للتفاوض مع الحكومة فى محادثات السلام فى جنيف فى وقت لاحق هذا الشهر إذا لم يتم تعديل فريق المعارضة الحالى أو إذا قاطع المحادثات.

وقال الدبلوماسى "ما نحاول تحقيقه هو إما توسيع وفد ‘الرياض‘ ليضم المعارضة المعتدلة أو أن يكون هناك وفد معارض منفصل، وأضاف أنه فى حال مقاطعة المعارضة للمحادثات "فسوف يأتى الوفد الثاني. سيتفاوضون مع الحكومة."

وذكر الدبلوماسى الروسى أنه تم الاتفاق بين روسيا وأمريكا على عقد المحادثات السورية قبل نهاية الشهر الحالى وإن يوم الجمعة 29 يناير هو آخر موعد محتمل.