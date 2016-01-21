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الرئيس الصيني يتوجه إلي الأقصر للإعلان عن انطلاق العام الثقافي

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الرئيس الصيني يتوجه إلي الأقصر للإعلان عن انطلاق العام الثقافي الرئيس الصيني يتوجه إلي الأقصر للإعلان عن انطلاق العام الثقافي

 

الرئيس الصيني “شي جين بينج” – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس الصيني “شي جين بينج” والوفد المرافق له متوجهين إلى مدينة الاقصر للإعلان عن انطلاق العام الثقافي المصري الصيني، احتفالًا بذكرى مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الصيني مساء اليوم لزيارة معبد الأقصر بكورنيش النيل حيث تمت إقامة مسرح خاص وسط بهو الأعمدة بالمعبد الفرعوني، ومن هناك سيتم إطلاق فعاليات عام الثقافة  ”المصرية  - الصينية”.

ويشهد الرئيس الصيني داخل معبد الأقصر، حفلًا موسيقيًا وفنيًا مشتركًا لفناني والصين على خشبة المسرح، بجانب مجموعة من الفعاليات الثقافية، بينها معرض تشكيلي مصري صيني في المدينة التاريخية.

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