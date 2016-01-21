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الاحتجاجات في تونس| مقتل شرطي.. انتحار مواطن.. ورئيس الوزراء يقطع زيارته لدافوس

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الاحتجاجات في تونس| مقتل شرطي.. انتحار مواطن.. ورئيس الوزراء يقطع زيارته لدافوس الاحتجاجات في تونس| مقتل شرطي.. انتحار مواطن.. ورئيس الوزراء يقطع زيارته لدافوس

الحبيب الصيد

ذكرت التونسية في بيان صادر اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر قطع زيارته إلى الخارج والعودة إلى تونس، ليشرف يوم السبت القادم على اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء وسيعقد ندوة صحفية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط كان الصيد قد ترأس وفد بلاده المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في دورة 2016 من 20 إلى 23 يناير الجارى تحت شعار “الثورة الصناعية الرابعة”.

يذكر أن العديد من الولايات التونسية تشهد أعمال عنف وشغب من قبل محتجين عاطلين خاصة فى ولاية “القصرين” مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشرطة التى لجأت إلى الغاز المسيل للدموع.

الضحايا

وتشهد ولاية القصرين أعمال عنف عقب انتحار شاب تونسي بإضرام النار في نفسه احتجاجًا على البطالة، على غرار البوعزيزي الذي أشعل احتجاجات أدت إلى خلع نظام بن علي.

وقال متظاهر يدعى محمد مديني لرويترز في القصرين “لا أعمل منذ 13 عاما وأنا فني مؤهل. لا نطلب مساعدات .. فقط حقنا في العمل.” وردد المتظاهرون هتافات تقول “شغل.. حرية.. كرامة”

فيما قتل شرطي تونسي خلال تلك الاحتجاجات.

معدلات البطالة في تزايد

ارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 % في عام 2015 مقارنة مع 12% في 2010 بسبب ضعف النمو، وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.

 

 

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