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"بلاش تشطح بأحلامك".. أقراص جديدة تجعل الأحلام واقعية

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"بلاش تشطح بأحلامك".. أقراص جديدة تجعل الأحلام واقعية "بلاش تشطح بأحلامك".. أقراص جديدة تجعل الأحلام واقعية
نشر موقع "Metro" البريطانى، نتائج دراسة علمية عن أقراص تساعد فى السيطرة على الأحلام، وتجعلها أكثر واقعية بعيدا عن اللامعقول، وذلك على طريقة الأقراص التى كان يتناولها بطل الفيلم الأمريكى "ماتريكس" للتحكم فى أحلامه وعقله وتشبهها فى لونيها.

وتوضح نتائج الدراسة، أن هذه الأقراص بلونين "أزرق وأحمر" وتسمى "Dream leaf"، وهى حقيقية وليست كتلك المستخدمة فى الفيلم الأمريكى، على الأقل من الناحية النظرية وتباع العبوة منها بـ 29.5 دولار فى محلات الأغذية الصحية.

وتحوى الحبوب الزرقاء مادة "5-HTP"، وهى من المحفزات المهمة لمادة السيروتنين فى مخ الإنسان والتى تتحكم فى الحالة النفسية وتحسين المزاج، ويتم التسويق لهذا الدواء وبيعه على أنه مضاد للاكتئاب.

أما الحبوب الحمراء فتحوى أعشاب طبية ومواد مغذية تساعد مستخدمها على تذكر الأحلام، كما تحوى مادة Alpha-GDC، التى تشجع التفكير العقلانى أثناء النوم وبالتالى تساعد فى التحكم بالأحلام بزيادة الوعى والإدراك .

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مصر 365