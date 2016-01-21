“الري”: 108 ملايين جنيه لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة

شهد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، اليوم الخميس، توقيع عقد مشروع “تكريك المنطقة جنوب بوغاز مثلث الديبة ببحيرة المنزلة” بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء (تابعة لوزارة الري) وشركة المقاولون العرب؛ وذلك لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بها، باستثمارات قدرها 108 ملايين جنيه.

وقال مغازي – في تصريحات اليوم – إن هذا المشروع يأتي في إطار تنمية بحيرة المنزلة وتحسين جودة المياه بها للحفاظ على الصحة العامة، حيث قامت أجهزة الوزارة بعمل عدد من الدراسات والأبحاث؛ لوضع حلول عاجلة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة.

وأوضح الوزير أن الحل العاجل يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تكريك وحماية بوغازي الجميل ببورسعيد، وتشمل أيضًا تنفيذ قناتين شعاعيتين على إمتداد بوغاز الجميل داخل البحيرة لتجديد المياهها.

> أما المرحلة الثانية فتشمل أعمال تكريك بوغاز ومنطقة مثلث الديبة وتجرى على ثلاث مناطق وهي: منطقة بوغاز مثلث الديبة، حيث تعمل على تنفيذه حاليًا شركة الكراكات المصرية، والمنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة وسيتم تنفيذه خلال 8 أشهر بواسطة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، والمنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة ويتم تنفيذه خلال 8 أشهر بواسطة شركة المقاولون العرب.

وكشف الوزير أنه سيتم استخدام نواتج التكريك في تغذية وحماية المنطقة شرق الحائط البحري والتي تغمرها المياه في أيام النوات وهو ما يمثل حماية مهمة للمزارع السمكية بالمنطقة، وكذا يمكن من اكتساب أراضي جديدة بمسطحات كبيرة، كما تمثل أعمال التغذية حماية مستقبلية للتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

> وأشار مغازي إلى أن الأعمال الجارية في تطهير البواغيز هي الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، وجاءت استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء العام الماضي لتحسين نوعية المياه بالبحيرة حتى تستعيد وضعها القديم كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بمصر.

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