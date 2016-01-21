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شبكة الجزيرة تعلن فقدان الاتصال بمراسلها فى اليمن

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شبكة الجزيرة تعلن فقدان الاتصال بمراسلها فى اليمن شبكة الجزيرة تعلن فقدان الاتصال بمراسلها فى اليمن

>قالت الجزيرة ومقرها قطر إنها فقدت الاتصال بأحد مراسليها البارزين ويشتبه أنه اختطف فى مدينة تعز التى مزقتها الحرب وسط اليمن.

وأعلنت الشبكة الخميس أن حمدى البكارى، الذى كان يغطى القتال الضارى فى تعز منذ بدايته فى أبريل، فقد مساء الاثنين.

ودعت إلى إطلاق سراح البكارى وقالت إنها تحمل الخاطفين مسؤولية سلامته. ولم تعلن الجزيرة عن الجماعة التى تقف خلف اختطاف البكارى المزعوم، فى تعز، يحارب المتمردون الشيعة المعروفون باسم الحوثيين مقاتلين محليين ومنهم متطرفون وقوات موالية للحكومة.

كان عدة صحفيين قد قتلوا واعتقلوا أو طردوا خارج اليمن خلال الحرب الدائرة هناك. وفى سبتمبر، 2014، استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء، مما أسفر عن شن حملة عسكرية بقيادة المملكة لدعم اليمنية المعترف بها دوليا.

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مصر 365

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