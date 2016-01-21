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مقتل طفل أخذًا بالثأر في قرية المعابدة في أسيوط‎

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مقتل طفل أخذًا بالثأر في قرية المعابدة في أسيوط‎ مقتل طفل أخذًا بالثأر في قرية المعابدة في أسيوط‎

مقتل طفل أخذًا بالثأر – أرشيفية

لقى طفل مصرعه أخذًا بالثأر بعد طعنه بالسكين على أيدي أحد أفراد عائلة أبوالسعود بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز أبنوب، يفيد مقتل الطفل محمود فوزي 17 سنة من عائلة القوايد طعنا بالسكين على أيدى أحد أفراد عائلة ابوالسعود، وذلك أخذًا بالثأر بسبب الخصومة الثأرية بين عائلتي ابوالسعود والقوايد بأبنوب.

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادثة وبعد معاينة الجثة تم نقلها لمستشفى أبنوب المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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