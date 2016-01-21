بيجمد قلبك ويقوى أعصابك..تعرف على فوائد البوتاسيوم للصحة والجسم

البوتاسيوم من أهم العناصر لصحة الجسم، فهو يكمل عملياته الحيوية ويساعد على تدعيم وظائفه، ويقى من العديد من المشكلات الصحية، وله الكثير من الفوائد.

فوائد البوتاسيوم تحصل عليها من الموز والألبان والأسماك

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن البوتاسيوم له دور عظيم فى صحة الجسم، وتعزيز عمل أعضائه، ووقايته من الكثير من المشكلات الصحية المتوقعة حال نقصه عن النسب التى يحتاجها.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: أهم مصادر البوتاسيوم، تلك التى يحصل عليها الفرد من مصادره الطبيعية، بالتركيز على تناول بعض الفاكهة كالموز والبرتقال، وكذلك الطماطم، وبعض الخضراوات الهامة الخضراء كالبروكلى، كما يوجد فى الكثير من منتجات الألبان، والبقوليات وبنسب جيدة فى الأسماك.

يقوى القلب والأعصاب.. أهم فوائد البوتاسيوم للصحة

وللبوتاسيوم فوائد لا حصر لها للجسم والصحة، -تقول الدكتورة صفاء- ويقى من العديد من الأمراض، ونقصه يهدد بالكثير من المشكلات الصحية، وله أهمية خاصة فى تقوية أعصاب الجسم وتعزيز عملها، وتحسين أداء وظائف القلب والكليتين، ويحافظ على نمو وتعزيز قوة عضلات الجسم وبالتالى بناءه، فضلا عن أنه يعزز توزيع سوائل الجسم وتنظيم عملها ما يضمن الحصول على فوائدها.