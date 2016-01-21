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الرئيس الصيني: لا يجوز تهميش القضية الفلسطينية.. وأدعم إقامة دولة لهم على حدود 1967

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الرئيس الصيني: لا يجوز تهميش القضية الفلسطينية.. وأدعم إقامة دولة لهم على حدود 1967 الرئيس الصيني: لا يجوز تهميش القضية الفلسطينية.. وأدعم إقامة دولة لهم على حدود 1967

الرئيس الصيني شي جين بينج

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه لا يجوز تهميش القضية الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي تنفيذ الاتفاقيات بشأن ذلك، مؤكدًا دعم بلاده  إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأضاف جين بينج في كلمته أمام جامعة الدول العربية أن بلاده  ستقدم 50 مليون يوان لدعم الفلسطينيين وإعادة الإعمار.

وقال جين بينج “علينا إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة وتوسيع دائرة التنمية سيساهم في القضاء على التطرف”

وحول الأزمة السورية قال إن بلاده قررت تقديم 200 مليون يوان صيني للدول المتضررة من الأزمة السورية.

وأكد جين بينج أن بلاده رفعت مستوى العلاقات الاستراتيجية مع 8 دول عربية فضلا عن تقديم 10 مليارات دولار كقروض للدول العربية.

 

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