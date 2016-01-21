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مذكرة تفاهم بين مصر للطيران و«AVIC» الصينية في مجال النقل الجوي‎

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مذكرة تفاهم بين مصر للطيران و«AVIC» الصينية في مجال النقل الجوي‎ مذكرة تفاهم بين مصر للطيران و«AVIC» الصينية في مجال النقل الجوي‎

 

مذكرة تفاهم بين للطيران وAVIC الصينية

 

وقعت شركة مصر للطيران مذكرة تفاهم مع شركة “AVIC” الصينية في العديد من المجالات منها التدريب والصيانة والخدمات الأرضية، قام بتوقيع مذكرة التفاهم شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و Zhang Guangjian رئيس شركة AVIC الصينية.

وصرح شريف فتحي، أن مذكرة التفاهم هذه هي نواه لمزيد من التعاون وتفعيل المزيد من المشاريع المشتركة والمصالح المتبادلة فيما بين الشركتين، وأوضح أن مذكرة التفاهم تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر للطيران وشركة AVIC خاصة وأن الهدف من هذا التعاون هو إنشاء مركز إقليمي لصيانة الطائرات الصينية بالقارة الأفريقية بالإضافة إلى التوسع في إنشاء هناجر للصيانة، وكذلك التوسع في التسويق والاستفادة من مركز تدريب مصر للطيران لتدريب العاملين من شركات الطيران الأخرى في القارة الأفريقية.

وأعرب Zhang Guangjian رئيس شركة AVIC الصينية عن سعادته لتواجده في مصر وتوقيعه لمذكرة التفاهم، حيث قال: ‘‘أعلم جيدًا مكانة الشركة الوطنية مصر للطيران وأعي تمامًا تاريخها العريق والمشرف في مجال صناعة النقل الجوي وهو ما دفعنا لإبرام هذا الاتفاق، كما أن شاهدته من امكانات الشركة سواء في مجال الصيانه وما تتمتع به من ورش ومنشآت على أعلى مستوى أو مركز التدريب، وغيرها من الأنشطة والمجالات المتعددة والمختلفة التي تزخر بها مصر للطيران الأمر الذي سيثمر عن مزيد من المشاركات في القريب العاجل’’.

 

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