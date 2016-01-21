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الوفد الأمني الروسي يغادر بعد انتهاء عملية تفقد الإجراءات التأمينية في المطار

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الوفد الأمني الروسي يغادر بعد انتهاء عملية تفقد الإجراءات التأمينية في المطار الوفد الأمني الروسي يغادر بعد انتهاء عملية تفقد الإجراءات التأمينية في المطار

الوفد الأمني الروسي

 

غادر الوفد الأمني الروسي، مطار القاهرة الدولي، على الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما بعد زيارة لمصر استغرقت 4 أيام تفقد خلالها الإجراءات التأمينية بمطار القاهرة، وذلك تنفيذًا لاتفاقيات التعاون بين الدولتين فيما يخص النقل الجوي، قبيل بدء استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد توقفها بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في منطقة “الحسنة” بالعريش.

وصرحت مصادر بالمطار أن الوفد الأمني أشاد باللإجراءات الأمنية المتبعة في المطار وبعمليات التحديث التي تجرى به، ولاسيما فيما يتعلق بالمنشآت بمطار3.

وأضافت المصادر أن الوفد تابع إجراءات التأمين التي تتم داخل المطار بمباني الركاب وإعداد التقرير الخاص بها، وكان يرافق الوفد الروسي خلال جولته اللواء هشام عبد الخالق مدير أمن الطيران بالمطار واللواء محمود طاهر من أمن وزارة الطيران المدني.

 

 

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