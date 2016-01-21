صور| ضبط شخص يصنع عسل نحل باستخدام مواد مسرطنة في سوهاج‎

​ر​صد جهاز إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج بأن أحد بائعي العسل المغشوش استغل مكان بعيد عن السكان بقرية الحمادية التابعة لمركز سوهاج لتصنيع عسل النحل.

ويقوم بخلط المياه والسكر بعد رفعهما على النار ووضع الإضافات إليه مثل ملح الليمون وشمع العسل ليوهم المواطنين بأنه عسل نحل، ويضيف اليه بعض المواد المسرطنه لإعطاء قوام شكل عسل النحل الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع السكر ووفاة أصحاب مرضي البول السكري وإصابة كل ما يتناوله بالأمراض.

وقال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تشكيل حملة تحت إشراف الدكتورمصطفى والي مديرعام إدارة الطب الوقائي بالمديرية وبرئاسة أحمد فؤاد عمران مراقب عام الأغذية. وبعد مداهمت الموقع تم التحفظ علي المضبوطات نصف طن عسل​ ​مغشوش وبه مواد لزوم تحسين قوامه تؤدي إلى أمراض سرطانية، كما تم التحفظ على جميع آليات التصنيع من أنبوبة بوتاجاز ومشعل ناري.

وتم تحرير محضر للواقعة رقم 1670 جنح سوهاج 2016 وتولت النيابة التحقيق.