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بالفيديو:الصفع لتكبير الصدر في تايلند

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الخميس 21-01-2016 10:30

مما لا شك فيه أن كل إمرأة تحلم بإطلالة أنثويّة تبرز جمالها. وبما أنه سبق وشاركناكن الرأي في  كيفيّة الحصول على صدر كبير من خلال الوصفات الطبيعيّة، اليكن اليوم جديد المدينة السياحيّة والعلاجيّة تايلند... تكبير الصدر من خلال الصفع.

تقوم هذه التقنية على تجميل الصدر  بالصفع،حيث يتم صفع الثديين بطريقة مدروسة وعلميّة لتكبيرهما، بالإضافة إلى أن هذا العلاج يمكنه ان يشمل المؤخّرة والوجه لتحسين شكليهما.

وأشارت وسائل الإعلام التايلنديّة إلى أنّ قامت بدراسة هذه الطريقة العلاجية لمدّة ستة أشهر، قبل أن تُعطي وزارة الصحة التايلندية الإذن باستعمال هذه الطريقة.

يذكر أن مديرة المحل كوناينغ توبنوم، تمارس طريقة الصفع التجميليّة منذ 20عاماً.


فما رأيكِ وهل تجربين هذه الطريقة؟

 

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سيدتي

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