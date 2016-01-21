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قطاع قنوات النيل المتخصصة تنقل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

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قطاع قنوات النيل المتخصصة تنقل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب قطاع قنوات النيل المتخصصة تنقل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

كتبت – إنجي لطفي

صرح حسين زين رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، بأن قناة النيل الثقافية ستنقل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ47 من خلال كافة برامج القناة، حيث سيتم نقل الافتتاح يوم 27 يناير على الهواء مباشرة وعمل رسائل يومية مع البث المباشر من المعرض باستخدام وحدة اللايف فيو.

كما سيتم تطويع برامج القناة باستضافة كافة المبدعين ممن صدرت لهم أعمال لتقديم إبداعاتهم مع تخصيص فترات مفتوحة للضيوف العرب، وتقوم كاميرا برنامج إبحار بتغطية الأمسيات الثقافية وفعاليات ضيف الشرف “دولة البحرين” بالإضافة إلى تغطية ندوات اللقاء الفكري والأمسية الشعرية.

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