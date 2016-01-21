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فريق "داير سترايتس" الغنائى يطلق جولته الفنية حول العالم من البحر الأحمر غدا

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فريق "داير سترايتس" الغنائى يطلق جولته الفنية حول العالم من البحر الأحمر غدا فريق "داير سترايتس" الغنائى يطلق جولته الفنية حول العالم من البحر الأحمر غدا
أعلنت هيئة تنشيط السياحة برئاسة سامى محمود انطلاق جولة فريق "داير سترايتس" الغنائى البريطانى حول العالم من فى مرسى سوما باى غدا الجمعة.

ويقدم فريق موسيقى الروك الغنائى مجموعة منوعة من أغانيه على الهواء مباشرة من مصر لأول مرة ومن أغانيه الشهيرة "زا سولتانس أوف سوينج" أو "السلاطين تتأرجح" و"مانى فور نوثينج" أو "المال مقابل لا شىء" و"برازرس إن أرمس" أو "الأخوة المتحدون" و"واك أوف لايف" أو "مسيرة الحياة" و"روميو وجولييت" وغيرها من الأغانى التى حققت نجاحًا تجاريًا على المستوى العالمى.

وخلال الجولة التى يطلقها الفريق على ساحل البحر الأحمر، سيؤدى كريس وايت وستة آخرون من أفضل الموسيقيين فى العالم كوكبة من العروض الموسيقية وإيقاعات الروك لتستمع بها حشود الحضور كل ليلة خلال فترة تواجدهم.

وأكد وزير السياحة هشام زعزوع، أن فريق "داير سترايتس" الغنائى من أكثر فرق الروك تميزًا على مستوى العالم وأثر فى أجيال من مُحبيه منذ سبعينات القرن الماضى.

وقال زعزوع: "يشرفنا اختيار "داير سترايتس" مصر لتكون بداية انطلاق جولتهم العالمية من سوما باى، ونحن نتطلع إلى الترحيب بكل محبيه ومعجبيه فى هذا المنتجع الجميل. ولن تكون هذه الانطلاقة سوى البداية ونأمل أن نستضيف حفلات أخرى مميزة فى مصر."

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مصر 365

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