أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "البالون" ولافتات الترحيب تنتظر السيسى ونظيره الصينى بالأقصر

Google+ Print
بالصور.. "البالون" ولافتات الترحيب تنتظر السيسى ونظيره الصينى بالأقصر بالصور.. "البالون" ولافتات الترحيب تنتظر السيسى ونظيره الصينى بالأقصر
تواصل محافظة الأقصر، استعداداتها لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الخميس، لحضور حفل افتتاح العام الثقافى المصرى– الصينى 2016، وذلك بنشر "البالون" على طريق الكباش، ولافتات الترحيب بالرئيسين.

ويشمل برنامج الزيارة وصول الرئيس الصينى والوفد المرافق له إلى مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الخميس، ثم التحرك إلى فندق "سونستا" للاستراحة، ويتوجه الرئيس الصينى عقب ساعتين إلى معبد الأقصر لحضور الاحتفالية الفنية الثقافية المشتركة بين البلدين، التى من المقرر أن تستمر لمدة ساعة كاملة، ومن المحتمل حضور الرئيس السيسى للاحتفالية.

وفى صباح غد الجمعة، يواصل الرئيس الصينى أعمال برنامجه، حيث يتوجه لزيارة المناطق الأثرية بالبر الغربى يرافقه الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والذى يقوم بأعمال الإرشاد للرئيس فى جولته، وتشمل جولة البر الغربى زيارة مقابر رمسيس الخامس، ورمسيس السادس، وتوت عنخ آمون، ونفرتارى، ومعبد حتشبسوت.

ويعود الرئيس الصينى إلى البر الشرقى بمحافظة الأقصر، متجهًا إلى معبد الأقصر، للقيام بجولة داخل معبد الكرنك، ثم يعود إلى فندق الإقامة ويتناول طعام الغداء، وفى الرابعة عصرًا يتوجه إلى مطار الأقصر الدولى للمغادرة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365