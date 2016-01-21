محافظ السويس يسلم 49 وحدة سكنية لسكان عزبة الصفيح

قام اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس عصر اليوم بتسليم 49 وحدة سكنية بمنطقة تطوير العشوائيات بالعبور لأهالي عزبة الصفيح بالمثلث بحي الأربعين.

وتفقد المحافظ الوحدات السكنية المسلمة للاطمئنان على السكان الجدد وتقديم التهنئة لهم بمناسبة استلامهم الوحدات السكنية الجديدة .

تأتى هذه الخطوة كمرحلة أولى لنقل سكان عزبة الصفيح واليهودية بحي الأربعين، والتقى الهياتمي عددا من أهالي عزبة الصفيح واليهودية واستمع لمطالبهم، مؤكدا على حى الأربعين والإسكان سرعة تجهيز المرحلة الثانية من الوحدات السكنية المحددة لتسليمها لمستحقيها.

ورافق المحافظ في الجولة نشأت البارودي السكرتير العام المساعد والعميد محمود دراز رئيس حي الاربعين ومديرو الإسكان والطرق.