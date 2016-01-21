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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وما زالت الفرصة مهيأة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة نظراً لزيادة الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 23 دقيقة قبل الظهر وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 45 دقيقة مساء .


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      13              95       30 .
> دبي                        25      15              85       35 .
> الشارقة                   26       11              90       35.
> عجمان                    25       13             85       30.
> أم القيوين                25        12             90       25 .
> رأس الخيمة             26        10             95       20 .
> الفجيرة                   25       17              80       40.
> العين                     27       12              85       20 .
> ليوا                       27      11               95       25 .
> الرويس                  24      14               95       40 .
> السلع                    24       14               95       45.
> دلما                      23      16               90       55 .
> طنب الصغرى          22      17               85       55 .
> طنب الكبرى            22      17               85       55 .
> أبوموسى               23       16               85       45.

 

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