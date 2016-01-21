بالصور.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد منطقة السحر والجمال بالتل الكبير

تفقد اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسماعيلية، يرافقه اللواء صلاح الشاهد مدير الأمن المركزى، منطقة السحر والجمال بدائرة التل الكبير والمنطقة الحدودية والمتداخلة مع حدود محافظة الشرقية.

وشدد مدير أمن الإسماعيلية على جميع الضباط والقوات بحسن معاملة المواطنين فى المقام الأول، وشدة اليقظة فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، والتصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، أو الخروج عن القانون.

الجدير بالذكر أن منطقة السحر والجمال تعتبر من أشهر مناطق تجارة المخدرات على مستوى مصر، والأجهزة الأمنية تقوم بصفة يومية بعمل حملات أمنية ومداهمتها لضبط تجار ومتعاطى المخدرات بهذه المنطقة، والتى تتداخل حدودها مع محافظة الشرقية.

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