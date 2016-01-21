بالصور.. انطلاق القافلة التعليمية بمراكز التطوير التكنولوجى فى كفر الشيخ

بدأت القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف، فى مركز التطوير التكنولوجى بطريق صبرى القاضى بكفر الشيخ، ويحاضر بها خبراء البرامج التعليمية فى القنوات التعليمية.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن القافلة انطلقت اليوم، الخميس، بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة بعدد من مدارس المحافظة، وتضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، الذين يستعرضون الأسئلة المتوقعة فى امتحانات نهاية العام، مشيراً إلى أن تلك القوافل تهدف للنهوض بالعملية التعليمية لصالح الطلاب.

وتتضمن القافلة الجانب التعليمى من شرح كاف للمنهج، بالإضافة إلى الأسئلة المتوقعة، ويتم توزيع كراسة القيم مهداة من وزارة الشباب والرياضة على الطلاب المشاركين، والتنبيه على جميع مراكز الشباب عن طريق الإعلان بمكبرات الصوت داخل القرى والنجوع للمشاركة فى القافلة التعليمية.

وأضاف محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والأوقاف، لتقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة.

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