أخبار عاجلة

«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق القافلة التعليمية بمراكز التطوير التكنولوجى فى كفر الشيخ

Google+ Print
بدأت القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والأوقاف، فى مركز التطوير التكنولوجى بطريق صبرى القاضى بكفر الشيخ، ويحاضر بها خبراء البرامج التعليمية فى القنوات التعليمية.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن القافلة انطلقت اليوم، الخميس، بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة بعدد من مدارس المحافظة، وتضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، الذين يستعرضون الأسئلة المتوقعة فى امتحانات نهاية العام، مشيراً إلى أن تلك القوافل تهدف للنهوض بالعملية التعليمية لصالح الطلاب.

وتتضمن القافلة الجانب التعليمى من شرح كاف للمنهج، بالإضافة إلى الأسئلة المتوقعة، ويتم توزيع كراسة القيم مهداة من وزارة الشباب والرياضة على الطلاب المشاركين، والتنبيه على جميع مراكز الشباب عن طريق الإعلان بمكبرات الصوت داخل القرى والنجوع للمشاركة فى القافلة التعليمية.

وأضاف محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن القافلة يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والأوقاف، لتقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365