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وزير الخارجية السعودى: إيران تتفاخر بأنها باتت تسيطر على 4 عواصم عربية

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وزير الخارجية السعودى: إيران تتفاخر بأنها باتت تسيطر على 4 عواصم عربية وزير الخارجية السعودى: إيران تتفاخر بأنها باتت تسيطر على 4 عواصم عربية
أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن الاعتداءات على بعثة المملكة العربية الدبلوماسية فى طهران تأتي في إطار السياسات العدوانية لحكومة إيران، وتدخلها المستمر في الشئون الداخلية لدول المنطقة، وإمعانها في التحريض والتأجيج، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة، تعد السبب الرئيس لحالة التأزم وعدم الاستقرار والحروب التي تشهدها منطقتنا، ومن دولة عضو لم تحترم ميثاق منظمتنا ولا مبادئها المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف.

وأضاف في كلمة له اليوم أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بمقر المنظمة بجدة، قد بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على أربعة عواصم عربية وأنهم يدربون 200 ألف مقاتل في عدد من بلدان المنطقة، مما يشكل دليلاً واضحاً على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية .

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مصر 365

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