وزير الخارجية السورى يلتقى المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

>التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين السورى وليد المعلم اليوم الخميس مع المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندى والوفد المرافق، الذى يزور سوريا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المعلم قوله إن "الحكومة والشعب فى سوريا يواجهان معركة مصيرية ضد الإرهاب وداعميه الذين يهاجمون الشعب السورى والبنية التحتية والإنجازات الحضارية لسورية".

وأشار المعلم إلى أن الحكومة السورية تحرص على ضمان الظروف المعيشية لمواطنيها والمهجرين على حد سواء بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الجدية المعنية بتقديم المساعدة فى المجال الإنسانى وتلبية الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربى السورى

من جانبه، أكد غراندى أن المفوضية تدرك الصعوبات التى تقف بوجه قيامها بأداء مهامها وهى تعمل لموازنة قضايا اللجوء والثغرات الموجودة بين الموارد المتوافرة والاحتياجات الإنسانية المطلوبة، مشيرا إلى تقدير المفوضية للتعاون القائم مع الحكومة السورية فى مجال مساعدة اللاجئين والمهجرين فى ضوء تزايد أعداد هؤلاء وتفاقم أوضاعهم المعيشية ومؤكدا استعداد المفوضية لمواصلة هذا التعاون.

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