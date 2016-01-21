أحدث الاكتشافات.. "اللحية"تحوى بكتيريا تساعد فى تطوير مضادات حيوية جديدة

كثير من الرجال حول العالم يفضلون ترك أو تحديد لحاهم "ذقونهم"، إما لتقليد نجوم هوليوود ومحبى موسيقى الجاز، والملوك، وإما لأن وجود اللحية "هيبة" من وجهة نظرهم.

ومن الناحية الصحية، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن فوائد تربية اللحية، حيث أفادت بأن شعر "الذقن" يحتوى على بكتيريا يحتمل أن تأوى الجيل القادم من المضادات الحيوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، التى نشرها اليوم موقع صحيفة "الديلى ميل"، حلل الباحثون من ولاية نيو ماكسيكو الأمريكية بيانات أكثر من 20 رجلاً يتميزون بلحاهم الطويلة، ووجدوا ما يزيد عن 100 نوع من الجراثيم المختلفة فى لحاههم، وهى فى الغالب الأنواع التى توجد على الجلد.

واكتشف الدكتور آدم روبرتس، أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى جامعة لندن، بكتيريا “Barnesiella”، فى لحية الخاضعين للبحث، لافتاً إلى أن هذه البكتيريا يمكن العثور عليها فى الأمعاء الدقيقة، كما وجد جزء آخر من البكتيريا تسمى المكورات العنقودية وبعض البكتيريا الأخرى.

ولاحظ الباحثون، أن البكتريا الموجودة فى اللحية كانت تتقاتل للحصول على الموارد الغذائية اللازمة لبقائها، وهذا يترتب عليه إنتاج جيل جديد من المضادات الحيوية للقضاء على هذه البكتيريا المميتة.