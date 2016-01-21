مش كل الدهون وحشة.. بعض الدهون تنقذك من الموت المبكر بسبب أمراض القلب

الشائع هو أن الأطعمة الدهنية تضر بصحة القلب، لكن فريقا من العلماء توصل إلى أن بعض الدهون تقى من أمراض القلب وفق ما أثبتته دراسة علمية حديثة.

وكشف الباحثون فى جمعية القلب الأمريكية “JAHA” فى الدراسة أن تناول الدهون الصحية ينقذ أكثر من مليون شخص فى جميع أنحاء العالم من الموت قبل الأوان بسبب أمراض القلب.

وللمرة الأولى، كشفت نتائج الدراسة أن مشاكل أمراض القلب العالمية يمكن أن تعالج بواسطة تناول كمية كافية من الدهون غير المشبعة، والتى توجد بوفرة فى المكسرات وفول الصويا والذرة وعباد الشمس والبذور كما توجد هذه الدهون الصحية بمستويات مرتفعة فى الأسماك الدهنية، كالسلمون والماكريل والرنجة وسمك السلمون المرقط.

وقال كبير الباحثين الدكتور داريوش مظفريان من مدرسة تافتس فريدمان للتغذية، إن الدهون المشبعة هى السبب الرئيسى فى ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم وهذا بدوره يسبب كوارث صحية فى القلب والشرايين.

وأضاف الباحثون، أن الدهون المتعددة غير المشبعة تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ فى الدم، لافتين إلى أن الدهون المشبعة يمكن أن توجد فى اللحوم والجبن ومنتجات الألبان، وزيت النخيل وزيت جوز الهند.